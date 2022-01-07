07.01.2022 (16:40)
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Рождеством Христовым
Военнослужащие, проходящие службу в составе российского воинского контингента миротворческих сил в Приднестровье, посетили детский дом.
В рамках встречи с воспитанниками детского дома военнослужащие рассказали детям, что на территории военного городка функционирует воскресная школа Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного, коллектив которой регулярно представляет спектакли для личного состава. Военнослужащие предложили детям вступить в данный кружок для расширения кругозора и развития творческих способностей.
Российские военнослужащие регулярно посещают детские дома, находящиеся в регионе пребывания.
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