07.01.2022 (16:30)

В музей гвардейского салютного дивизиона ЗВО поступит свыше 12 образцов военной техники в 2022 году

В единственный в России музей салютов и фейерверков, находящемся на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, поступит 12 образцов военной техники.

«В течении следующего года наш музей пополнится РСЗО «Смерч», РСЗО «Ураган», ЗРК «Оса», дивизионная самоходная гаубица «Мста-С», ЗРК «Тор», зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», РСЗО «Катюша», противотанковая пушка с самодвижением «Спрут-Б», ЗРК «Стрела-10», советская подвижная станция обнаружения целей «РЛС-П40» и другие единицы вооружения» - сказал командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

После поступления техники военнослужащие салютного дивизиона выполнят ряд восстановительных работ по замене неисправных деталей и механизмов, устранят коррозию частей орудия, а также полностью произведут покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вооружения будет подготовлена информация для посетителей музея.

В музее сейчас собрано свыше 170 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиций производства салютов, боевые документы, карты, коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия. На уличной экспозиции представлены свыше 50 образцов вооружения и военной техники, привезенных из различных регионов страны и восстановленных военнослужащими подразделения.

Единственный в России музей фейерверков открылся в октябре 2017 года. Всего выставочный комплекс насчитывает более 1200 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

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