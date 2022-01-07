07.01.2022 (16:00)

Инспекторы ВАИ ЦВО выставили пост регулирования дорожного движения у православного храма в Хакасии

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместного с сотрудниками ГИБДД выставили пост регулирования дорожного движения возле Преображенского собора в городе Абакане.

В ходе регулирования дорожного движения военнослужащими был организован беспрепятственный проезд военных транспортных средств и проход пеших колон с военнослужащими на территорию православного храма.

Кроме этого, на прилегающей территории храма была организована стоянка для военного автотранспорта и личных автомобилей военнослужащих.

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