07.01.2022 (16:00)
Инспекторы ВАИ ЦВО выставили пост регулирования дорожного движения у православного храма в Хакасии
Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместного с сотрудниками ГИБДД выставили пост регулирования дорожного движения возле Преображенского собора в городе Абакане.
В ходе регулирования дорожного движения военнослужащими был организован беспрепятственный проезд военных транспортных средств и проход пеших колон с военнослужащими на территорию православного храма.
Кроме этого, на прилегающей территории храма была организована стоянка для военного автотранспорта и личных автомобилей военнослужащих.
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