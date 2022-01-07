07.01.2022 (15:45)

В зимнем периоде обучения войска ЮВО расширят применение опыта современных вооруженных конфликтов

«В программе зимнего периода обучения войск учтен опыт, приобретенный в процессе проведения российской группировкой войск специальной операции в Сирии», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Генерал армии А. Дворников отметил отсутствие в современных вооруженных конфликтах четких граней между задачами стратегического, оперативного и тактического уровней.

«В процессе оперативной и боевой подготовки соединений и воинских частей мы также стремимся решать стратегические и оперативные учебно-боевые задачи действиями воинских формирований тактического звена», – пояснил командующий войсками ЮВО.

В основу боевой учебы войск ЮВО закладывается практика действий в условиях пустынной и горной местности, ведения боя в населенных пунктах, использования ударов авиации и высокоточного оружия армии ВВС и ПВО, ракетных соединений общевойсковых армий, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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