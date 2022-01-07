07.01.2022 (15:30)

Медики 412-го военного госпиталя ЮВО во Владикавказе вакцинировали более 40 тыс. человек

Медики 412-го военного госпиталя во Владикавказе вакцинировали и ревакцинировали более 40 тыс. человек. Среди них военные Южного военного округа (ЮВО), гражданский персонал и члены семей военнослужащих.

Медицинские специалисты также выполняют вакцинацию молодого пополнения осеннего 2021 года призыва. Первый компонент вакцины уже получили более 6 тыс. новобранцев, более 4 тыс. молодых военнослужащих по призыву завершили вакцинацию и получили соответствующий сертификат. Антиковидные мероприятия в госпитале проходят каждый будний день.

После прививки солдатам выдаются памятки, в которых собрана полная информация о компонентах «Спутника V», её противопоказаниях и побочных эффектах, а также номер телефона врача, к которому можно обратиться в случае ухудшения состояния.

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