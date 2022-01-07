Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2022 (15:30)

Медики 412-го военного госпиталя ЮВО во Владикавказе вакцинировали более 40 тыс. человек

Медики 412-го военного госпиталя во Владикавказе вакцинировали и ревакцинировали более 40 тыс. человек. Среди них военные Южного военного округа (ЮВО), гражданский персонал и члены семей военнослужащих.

Медицинские специалисты также выполняют вакцинацию молодого пополнения осеннего 2021 года призыва. Первый компонент вакцины уже получили более 6 тыс. новобранцев, более 4 тыс. молодых военнослужащих по призыву завершили вакцинацию и получили соответствующий сертификат. Антиковидные мероприятия в госпитале проходят каждый будний день.

После прививки солдатам выдаются памятки, в которых собрана полная информация о компонентах «Спутника V», её противопоказаниях и побочных эффектах, а также номер телефона врача, к которому можно обратиться в случае ухудшения состояния.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Около 1 тыс. военнослужащих ЮВО посетили праздничные богослужения в храмах на территории Новочеркасского гарнизона в Рождество Христово
На военной базе ЮВО в Армении прошли праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову
Более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области встретили Рождество Христово в храмах воинских частей
В зимнем периоде обучения в ЮВО командирам тактического звена доверят управление авиацией

Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false