07.01.2022 (15:30)
Медики 412-го военного госпиталя ЮВО во Владикавказе вакцинировали более 40 тыс. человек
Медики 412-го военного госпиталя во Владикавказе вакцинировали и ревакцинировали более 40 тыс. человек. Среди них военные Южного военного округа (ЮВО), гражданский персонал и члены семей военнослужащих.
Медицинские специалисты также выполняют вакцинацию молодого пополнения осеннего 2021 года призыва. Первый компонент вакцины уже получили более 6 тыс. новобранцев, более 4 тыс. молодых военнослужащих по призыву завершили вакцинацию и получили соответствующий сертификат. Антиковидные мероприятия в госпитале проходят каждый будний день.
После прививки солдатам выдаются памятки, в которых собрана полная информация о компонентах «Спутника V», её противопоказаниях и побочных эффектах, а также номер телефона врача, к которому можно обратиться в случае ухудшения состояния.