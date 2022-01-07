07.01.2022 (15:15)

Девять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алматы Республики Казахстан

Подразделения из состава российского миротворческого контингента после уяснения обстановки приступили к выполнению поставленных задач.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

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