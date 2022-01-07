07.01.2022 (14:45)

Курсанты Военного института (инженерно-технического) Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулёва встретили Рождество Христово

В преддверии этого светлого праздника на территории Военного института и за его пределами прошел ряд мероприятий, завершившихся Рождественским богослужением - совершением Божественной Литургии с участием личного состава, которому после неё вручили рождественские подарки.

С 27 декабря по 10 января курсанты убыли в зимний каникулярный отпуск. До своего отъезда военнослужащие посетили социальные учреждения (общества с ограниченными возможностями здоровья) на территории г. Санкт-Петербурга, разделив с детьми предстоящую рождественскую и новогоднюю радость. Курсанты передали детям много сладостей, а в ответ детишки подарили свои рисунки. Таким образом, стартовала рождественская акция «Дары волхвов».

Несмотря на отсутствие переменного состава курсантов, продолжили свое дежурство офицеры и выпускные курсы для обеспечения жизни и деятельности института, а также научная рота.

В новогодние и предрождественские дни помощник начальника Военного института (по работе с верующими военнослужащими) священник Евгений Циклаури провел беседы с личным составом об истории и традициях празднования Рождества Христова и Нового года.

7 января, в день Рождества Иисуса Христа в домовом храме института в честь святителя Игнатия (Брянчанинова) была совершена Божественная Литургия, за которой личный состав приобщился к Таинствам Исповеди и Причастия. Священнослужитель зачитал рождественские послания от лица святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и правящего архиерея, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

По завершении богослужения не остались воины и без рождественских подарков. Им вручал сам святитель Николай Чудотворец в образе Деда Мороза.

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