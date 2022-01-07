07.01.2022 (15:00)

Около 1 тысячи военных моряков ВМФ России приняли участие в ночном Рождественском богослужении в Кронштадтском Морском Соборе

Главное командование Военно-Морского Флота России, около 1000 военнослужащих военного учебно-научного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, Объединенного учебного центра ВМФ, а также члены семей моряков посетили ночное Рождественское богослужение в Кронштадтском Морском Соборе.

«В такие торжественные моменты, пропитанные духовностью, демонстрируется единение военных моряков. В каком-то смысле это можно назвать единением единого большого флотского экипажа, большого военно-морского коллектива, сплоченного узами более чем трехвековых славных традиций», – отметил начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр Носатов, который посетил данное мероприятие

Накануне на флотах, в частях и соединениях ВМФ, на кораблях в море была получена телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Николай Евменов, в которой он поздравил всех военных моряков с Новым годом и Рождеством и выразил уверенность в том, что они и далее с честью будут выполнять поставленные задачи под Андреевским военно-морским флагом.

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