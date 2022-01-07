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07.01.2022 (14:30)

На Северном флоте состоялся новогодний блиц-турнир среди детских хоккейных команд

На ледовой площадке в поселке авиаторов Северного флота Североморск-3 Мурманской области состоялся новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. В турнире приняли участие детские команды «Спутник», «Торос» и «Палубник», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

Игры детских команд прошли по круговой системе, каждая команда сыграла с каждой.  Возраст юных хоккеистов составил 12-14 лет.

Первое место заняла детская хоккейная команда «Торос», второе место завоевала детская команда «Палубник», а третье - детская команда «Спутник».

По результатам блиц-турнира лучшими нападающим стал Максим Бондарчук из команды «Палубник», лучшим защитником София Жилкина из «Спутника», лучшим вратарем Данил Панин из команды «Торос».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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