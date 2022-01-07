Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2022 (14:15)

Более тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Рождественском Крестном ходе

В день Рождества Христова в главной военно-морской базе Балтийского флота г. Балтийске состоялся рождественский воинский Крестный ход и воинская литургия
у Храма Святого Благоверного князя Александра Невского.  В этом году крестный ход и праздничная служба проводились с соблюдением мер предосторожности.

Каждый участник мероприятия был одет в защитную маску и перчатки.  В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева Крестный ход прошел от расположения соединения до храма святого Александра Невского г. Балтийска.

В Крестном ходе и Литургии приняли участие около тысячи военнослужащих Балтийского гарнизона.  

Днем в расположениях рот по всей части был организован просмотр, телепередач и кинофильмов, посвященных Рождеству Христову. 

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false