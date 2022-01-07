Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2022 (14:00)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО началась подготовка к международным конкурсам Армейских международных игр

В 2022-м учебном году зенитные ракетные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в очередной раз примут участие в этапах конкурсов «Ключи от неба» и «Авиадартс» международных армейских игр АрМИ-2022».

В рамках предстоящего конкурса «Ключи от неба» лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300ПМ2 «Фаворит» и «Панцирь-С» объединения начали подготовку к основным этапам конкурса: соревнованиям по заряжанию пусковых установок, по отражению удара воздушного противника, по совершению марша зенитным ракетным дивизионом, соревнованиям водителей многоосных шасси.

В настоящее время уже завершён отбор военнослужащих в команды объединения для участия во всеармейских этапах конкурсов, которые стартуют уже в конце марта.

Для подготовки военнослужащих внедрены новые программы и методики, в том числе на основании сирийского опыта ведения боевых действий. Будущим участникам доведены положения о конкурсах и условиях их проведения. Большинство из них уже неоднократно принимали участие в подобных конкурсах.

В 2021 году в итоговом зачёте победителем среди систем малой дальности (Панцирь-С) стало подразделение Ленинградской армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие бригады связи гвардейской танковой армии настроили канал связи при работе источника помех
Около 3 тысяч младших специалистов продолжили свою службу в войсках после обучения в Острогожском учебном центре автобронетанковой службы в 2021 году
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово
Мотострелки ЗВО в Ленинградской области в полевых условиях смогут автономно обеспечить себя чистейшей питьевой водой

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false