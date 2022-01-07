07.01.2022 (14:00)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО началась подготовка к международным конкурсам Армейских международных игр

В 2022-м учебном году зенитные ракетные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в очередной раз примут участие в этапах конкурсов «Ключи от неба» и «Авиадартс» международных армейских игр АрМИ-2022».

В рамках предстоящего конкурса «Ключи от неба» лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300ПМ2 «Фаворит» и «Панцирь-С» объединения начали подготовку к основным этапам конкурса: соревнованиям по заряжанию пусковых установок, по отражению удара воздушного противника, по совершению марша зенитным ракетным дивизионом, соревнованиям водителей многоосных шасси.

В настоящее время уже завершён отбор военнослужащих в команды объединения для участия во всеармейских этапах конкурсов, которые стартуют уже в конце марта.

Для подготовки военнослужащих внедрены новые программы и методики, в том числе на основании сирийского опыта ведения боевых действий. Будущим участникам доведены положения о конкурсах и условиях их проведения. Большинство из них уже неоднократно принимали участие в подобных конкурсах.

В 2021 году в итоговом зачёте победителем среди систем малой дальности (Панцирь-С) стало подразделение Ленинградской армии Западного военного округа.

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