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07.01.2022 (13:45)

В праздник Рождества Христова в соединение связи Центрального военного округа переданы три походные иконы

В праздник Рождества Христова в соединение связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, президентом благотворительного фонда святаго мученика Вонифатия Натальей Мезенцевой переданы три походные иконы с частичками мощей первоверховного апостола Павла, святаго благоверного великого князя Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского и походный потир.

Торжественное мероприятие прошло на плацу соединения. В своем обращении к военнослужащим Наталья Мезенцева отметила: «Вам дана великая честь – служение России. Вы наследники великих полководцев, которые всегда понимали, какую великую страну и великое наследие они получили от предков. Сейчас с вами в строю будут покровители, которые будут слышать вас и помогать».

К собравшимся обратился врио заместителя командующего объединением по военно-политической работе полковник Олег Короткевич, который от имени командования и военного совета поблагодарил руководство фонда за переданные в соединение святыни и укрепление духовных основ служения Отечеству.

Командир соединения полковник Роман Мальцев также обратился к личному составу: «Сегодня нам выпала честь принять в дар иконы трех святых. Эти святые образы будут сопровождать наших военнослужащих в полевых учениях, а также помогут нам при каждодневном служении Отечеству».   

Передача святынь состоялась в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства», проводимой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла благотворительным Фондом святого мученика Вонифатия и Синодальным отделом по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами.

Святыни будут находиться в храме-часовне соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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