07.01.2022 (13:30)
Военнослужащие бригады связи гвардейской танковой армии настроили канал связи при работе источника помех
Связисты бригады связи гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили задачу по настройке канала связи в условиях работы источника помех в Московской области на полигоне «Алабино».
В условиях сильнейших помех связисты бригады связи установили соединение и настроили защищенный канал между узлом связи и командным пунктом. В течении 3 минут военнослужащие смогли подавить сильнейшие помехи и организовать стабильную связь. В качестве передающего устройства выступила радиостанция средней мощности Р-166-1 на базе автомобиля «КамАЗ 53501».
В тренировке приняло участие более 50 человек. Занятия прошли под руководством командира бригады управления гвардейской танковой армии полковника Александра Горлова.
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