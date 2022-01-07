Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2022 (13:30)

Военнослужащие бригады связи гвардейской танковой армии настроили канал связи при работе источника помех

Связисты бригады связи гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили задачу по настройке канала связи в условиях работы источника помех в Московской области на полигоне «Алабино».

В условиях сильнейших помех связисты бригады связи установили соединение и настроили защищенный канал между узлом связи и командным пунктом. В течении 3 минут военнослужащие смогли подавить сильнейшие помехи и организовать стабильную связь. В качестве передающего устройства выступила радиостанция средней мощности Р-166-1 на базе автомобиля «КамАЗ 53501».

В тренировке приняло участие более 50 человек. Занятия прошли под руководством командира бригады управления гвардейской танковой армии полковника Александра Горлова.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Около 3 тысяч младших специалистов продолжили свою службу в войсках после обучения в Острогожском учебном центре автобронетанковой службы в 2021 году
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово
Мотострелки ЗВО в Ленинградской области в полевых условиях смогут автономно обеспечить себя чистейшей питьевой водой
Летчики ЗВО надежно защищают воздушные границы России даже в новогодние праздники

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false