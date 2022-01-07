07.01.2022 (13:00)

Около 1 тыс. военнослужащих ЮВО посетили праздничные богослужения в храмах на территории Новочеркасского гарнизона в Рождество Христово

Около 1 тыс. военнослужащих Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области посетили праздничные богослужения в храмах в Рождество Христово.

Более половины посетили богослужение в Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского, которой в сентябре 2021 года присвоен статус Главного храма 8-й гвардейской армии и Новочеркасского военного гарнизона ЮВО.

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей смогли исповедаться и пройти таинство причастия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице