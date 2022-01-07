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07.01.2022 (13:00)

Около 1 тыс. военнослужащих ЮВО посетили праздничные богослужения в храмах на территории Новочеркасского гарнизона в Рождество Христово

Около 1 тыс. военнослужащих Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области посетили праздничные богослужения в храмах в Рождество Христово.

Более половины посетили богослужение в Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского, которой в сентябре 2021 года присвоен статус Главного храма 8-й гвардейской армии и Новочеркасского военного гарнизона ЮВО.

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей смогли исповедаться и пройти таинство причастия.

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Метки:
Южный военный округ
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