07.01.2022 (12:30)

На военной базе ЮВО в Армении прошли праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову

В ночь с 6 на 7 января в храме Святой мученицы царицы Александры на территории военного городка «Большая крепость» помощник командира по работе с верующими военнослужащими военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении Артемий (Эмке) провел праздничное торжественное богослужение.

В Сочельник храм был подготовлен к торжеству: установлена и украшена елка, зажжены свечи и церковные лампады, а также накрыт праздничный стол для угощения гостей.

Для детей военнослужащих ЮВО, посетивших рождественскую елку, было организовано театрализованное представление с рассказом об истории одного из главных христианских праздников. Всем детям организаторы вручили памятные сувениры и подарки.

В рождественских мероприятиях, проходящих в храмах Патриаршего подворья Гюмрийского военного гарнизона, приняли участие около 2 тыс. человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей, жителей Армении, а также представителей дипломатического корпуса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице