07.01.2022 (11:45)

Более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области встретили Рождество Христово в храмах воинских частей

Более 1500 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области, встретили Рождество Христово, приняли участие в рождественском молебне.

Под руководством помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими была организована праздничная литургия в полковых храмах и молельных комнатах. Для них молебен провел духовный наставник мотострелкового соединения ЮВО отец Георгий.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой военнослужащие приняли участие в праздничной литургии на плацу соединения, где были окроплены святой водой. В дальнейшем, с соблюдением всех санитарных норм было организовано посещение храмов и молельных комнат в составе групп не более 20 человек в каждой.

Помимо этого, свыше 500 членов семей военнослужащих, проживающих вне расположения соединения, посетили праздничные литургии в храмах Волгоградской епархии.

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