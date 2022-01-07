Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2022 (11:30)

Около 3 тысяч младших специалистов продолжили свою службу в войсках после обучения в Острогожском учебном центре автобронетанковой службы в 2021 году

Свыше 3 тысяч младших специалистов продолжили свою службу в войсках после обучения в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации в 2021 году.

Программа обучения военнослужащих включает в себя обучение вождению 5-и разновидностей колёсной техники по категориям «B», «С» и «Е» категорий с 4х4 и 8х8 колёсными базами, такелажники, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и танки – в общей сложности 17 различных специальностей по специальности «механик-водитель».

Для обучения специалистов автобронетанковой службы организованы специальные маршруты с уникальными препятствиями, в том числе водными, специальными площадками для обслуживания техники, где военнослужащие могут изучить правила эксплуатации, действий в случае возникновения нештатных ситуаций и методы устранения неисправностей ВВТ.

Классы оборудованы современными мультимедийными автомобильными тренажёрами, которые позволяют военнослужащим не только безопасно изучить вверенную им военную и специально технику во время начала своего обучение, но и продолжать занятия во время непогоды.

По итогам 2021 учебного года около 70% военнослужащих со свидетельством о получении категории механика-водителя отправились продолжать военную службу в части и соединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово
Мотострелки ЗВО в Ленинградской области в полевых условиях смогут автономно обеспечить себя чистейшей питьевой водой
Летчики ЗВО надежно защищают воздушные границы России даже в новогодние праздники
В Доме офицеров Балтийского флота прошла Новогодняя Елка от имени командующего флотом

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false