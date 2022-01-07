07.01.2022 (11:00)

Учебная батарея войсковой ПВО «Стрела победы» подготовит более 70 зенитных подразделений

В течении 2022 года учебная батарея (по подготовке специалистов ПЗРК) «Стрела Победы» на базе Ейского учебного центра войск ПВО Сухопутных войск подготовит более 70 подразделений войсковой ПВО.

Данная форма подготовки направлена на внедрение методик, приобретенных в ходе подготовки сборных команд Российской Федерации к выступлениям на международных конкурсах, проводимых в рамках Армейских международных игр, как на территории нашей страны, так и за рубежом.

На сегодняшней день это форма является одной из наиболее эффективных и позволяет существенно повысить уровень боевой подготовки подразделений ПВО.

В целях привития духа состязательности у обучаемых заключительный этап подготовки проводится в форме мини-конкурса, который включает последовательно выполняемые отдельные элементы, за выполнение которых, кроме временных показателей, предусмотрено начисление штрафного времени (баллов).

Всего в 2021 учебном году было подготовлено 53 подразделения. В 2022 году планируется провести 6 потоков подготовки по 12 подразделений в каждом. Первый цикл подготовки начнется уже в начале февраля 2022 г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице