07.01.2022 (10:00)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово

Военнослужащие Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа повсеместно отметили Рождество Христово.

В пункте постоянной дислокации дивизии противовоздушной обороны прошли торжественные построения, на которых военнослужащих поздравил помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими отец Олег, после чего он провел молебен и лично поздравил тех военнослужащих, кто не мог присутствовать на богослужении, находясь на боевом дежурстве.

Военнослужащие отдельного вертолетного полка (г.Пушкин) приняли участие в праздничной литургии в церкви святого Преподобного Сергия Радонежского, а также смогли исповедаться и принять благословение.

Торжественные мероприятия по случаю Рождества Христова прошли во всех отдельных воинских частях и подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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