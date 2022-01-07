07.01.2022 (09:30)

Православные военнослужащие Каспийской Флотилии отметили Рождество Христово

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) православные верующие военнослужащие отметили Рождество Христово. Богослужение прошло в соединении надводных кораблей КФл.

Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими иероманах Иоанн Анисимов провёл праздничный молебен в честь праздника Рождества Христова, обратился к морякам с рождественскими поздравлениями и благословил их на службу Отечеству.

Офицеры и матросы вместе со священнослужителем помолились за здравие и благополучие родных и близких. Встреча прошла в тёплой обстановке, представитель православной церкви рассказал военнослужащим историю праздника.

В завершении богослужения иероманах Иоанн передал экипажам боевых кораблей КФл Библию, Новый Завет и икону Святителя Николая Чудотворца – покровителя моряков.

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