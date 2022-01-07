07.01.2022 (08:45)

В Главном храме Вооружённых сил РФ прошло Рождественское богослужение

Руководство российского военного ведомства приняло участие в Рождественском богослужении, которое проходило в Главном храме Вооружённых сил РФ, возведённом в Подмосковье в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественную литургию в центральном алтаре Верхнего храма служил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Савватий.

На Рождественское богослужение в храм пришли, в частности, три заместителя министра обороны России - Геннадий Жидко, Тимур Иванов и Юрий Садовенко, военнослужащие и гражданский персонал ведомства, их семьи.

Собор, в котором прошло Рождественское богослужение, возведён на пожертвования. Он был освящён 14 июня 2020-го - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Является одним из трёх Патриарших соборов в России. Верхний храм освящён во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Опоясывает храм мультимедийный музей «Дорога памяти», где собрана информация обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Размеры храма символичны и отсылают к важнейшим числам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра. Высота звонницы - 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. Также по числу дней и ночей войны -1 418 метров - составляет протяжённость галереи музейного комплекса «Дорога памяти».

В Рождественские дни на соборной площади храма проходит зимний фестиваль, который уже посетили более 140 тыс. человек. Перед храмом открыт ледовый каток площадью 5,5 тыс. квадратных метров и тюбинговый спуск длиной около 60 метров.

Рядом с храмом в парке «Патриот» гостей встречает единственный в России музей на колёсах, посвящённый событиям Великой Отечественной войны. "Поезд Победы" прибыл сюда 25 декабря и будет доступен для посещения по 16 января включительно.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице