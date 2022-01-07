07.01.2022 (09:00)

Оснащение Военно-Морского Флота России кораблями ледового класса будет продолжено

С учётом активного освоения Арктической зоны, обеспечения безопасности функционирования Северного морского пути и отечественных гидрографических исследований Арктики, важнейший сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России ледокольными кораблями и судами обеспечения ледового класса будет в числе приоритетного развития в 2022 году и ближнесрочной перспективе.

В Главном командовании ВМФ России проанализирован опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола «Илья Муромец».



Этот опыт который в полной мере доказал эффективность заложенных при проектировании ледокола характеристик. Эффективно выполняет задачии экипаж многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус», имеющего ледовый класс. Это судно доказало способность качественно решать вопросы комплексного обеспечения арктической группировки.

В настоящее время на предприятии «Адмиралтейские верфи» продолжается строительство универсального патрульного корабля арктической зоны «Иван Папанин», а строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдёт в состав Военно-морского флота в 2022 году.



При проектировании и строительстве этих кораблей внедрён целый ряд отечественных инновационных решений.

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