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07.01.2022 (08:30)

В 2021 году около 50 молодых лётчиков ЗВО освоили программу действий в случае возникновения нештатных ситуаций в Воронежской области

В 2021 около 50 молодых лётчиков бомбардировочного авиационного полка Западного военного округа освоили программу действий в случае возникновений нештатных ситуаций в небе над Воронежской областью.

Программа военнослужащих включала в себя отработку таких действий, как воздушная дозаправка, перехват воздушных судов без использования средств поражения, пилотирование на сверхмалых высотах, преодоление системы ПВО «врага», а также различные элементы пилотирования, которые применяются в условиях реального оборонительного или наступательного воздушного боя.

Предварительно каждый молодой офицер прошёл 800-часовую подготовку на специальном авиационном тренажёре, имитировавшего многоцелевой истребитель Су-30СМ. На нём военнослужащие не только научились выполнять манёвры на более чем 100 взлётных площадках на территории Российской Федерации, но и подготовили свой организм к реальным полётам, испытав на себе продольную и боковую перегрузки тренажёра.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Специальная подготовка
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