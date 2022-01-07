07.01.2022 (08:00)

Около 4,5 тыс. практических занятий по вождению боевых и специальных машин прошло в общевойсковом объединении ЦВО в Сибири

Около 4,5 тыс. практических занятий по вождению боевых, специальных машин и автомобилей прошло в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, в текущем 2021 учебном году. Об этом сообщил командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

В сравнении с прошлым периодом обучения произошло увеличение количества проведенных занятий на 10%.

В текущем учебном году основные усилия в подготовке механиков-водителей были направлены на совершенствование умений управлять боевыми машинами, маршевую подготовку в составе подразделений, а также постоянную целенаправленную психологическую подготовку личного состава.

Также особое внимание было уделено выполнению упражнений по преодолению водных преград.

«Механики-водители показали высокие знания правил подготовки боевых машин к преодолению водной преграды, навыки в вождении боевых машин под водой и наплаву, погрузке ее на переправочное средство и эвакуации. Учебные цели в ходе занятий по вождению достигнуты, экипажи боевых машин (автомобилей) повысили уровень профессиональной подготовленности, личный состав способен выполнять задачи по предназначению», - сказал командующий объединением.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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