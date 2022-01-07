07.01.2022 (07:30)

Более 20 тыс. практических занятий проведено в общевойсковом объединении ЦВО за прошедший учебный год

Более 20 тыс. практических занятий проведено в общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Сибири, за прошедший учебный год, из них пятьдесят один процент ночью, об этом сообщил командующий объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков, подводя итоги учебного года.

«Подготовка подразделений в соединениях и воинских частях объединения проводилась в составе батальонных (ротных) тактических групп и тактических групп родов войск (специальных войск). Тактическая подготовка оценивалась по итогам проведения боевых стрельб отделений, взводов, ротных и батальонных тактических учений. Занятия проводились в комплексе с применением армейской авиации, разведывательных и артиллерийских подразделений, а также беспилотных летательных аппаратов. Сравнительный анализ проведенных занятий, боевых стрельб и тактических учений показывает, что произошел рост уровня подготовки подразделений», – сказал командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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