07.01.2022 (06:30)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничном Рождественском богослужении

Военнослужащие корабельного состава и воинских частей Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в торжествах, посвященных празднованию Рождества Христова.

По приглашению Севастопольского благочиния моряки православного вероисповедания посетили праздничное Рождественское богослужение в храмах, расположенных на территории воинских частей и в непосредственной близости от мест дислокации.

Рождественские службы с участием военнослужащих прошли во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов, Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе, в Свято-Никольском храме и в храме Архистратига Михаила.

Также Рождественские моления состоялись в корабельных храмах на борту флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» и спасательного судна «Коммуна».

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы посетили храмы, расположенные на территории воинских частей, а также ближайшие по расположению к местам дислокации подразделений.

Все мероприятия прошли с соблюдением противоэпидемических мер, действующих в регионах базирования соединений и объединений Черноморского флота.

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