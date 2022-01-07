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07.01.2022 (07:00)

Медицинские подразделения ЗВО получили на оснащение 9 комплексов для оказания первой помощи на поле боя

Медицинские подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили на оснащение партию из 9-и автоперевязочных модулей (АП-3).

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специальных учений и полевых выходов на полигонах округа.

Всего в войска Западного военного округа (ЗВО) в 2021-м году поступило около 1,4 тысяч единиц современного вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Перевооружение , Медицина
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