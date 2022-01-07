Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2022 (05:00)

Интенсивность боевой подготовки артиллеристов 49-й армии ЮВО возросла на 10% в 2021 году

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Ставрополье, Кубани и Карачаево-Черкесии, подвели итоги боевой подготовки артиллеристов в 2021 учебном году. По сравнению с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки возросла на 10 %.

Всего в прошедшем году с ракетными и артиллерийскими частями и подразделениями армии проведено около 250 тактических учений различного масштаба, свыше 100 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Половина боевых стрельб прошла в темное время суток.

Артиллеристы отрабатывали порядок выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, разведки целей и огневого поражения объектов условного противника. Особое внимание уделялось практическому взаимодействию артиллерийских подразделений с мотострелковыми и подразделениями разведки.

В ходе боевой подготовки были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня  «Град-М», «Ураган» и «Торнадо-Г».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие КФл в 2022 году повысят интенсивность боевой подготовки на 20%
На военной базе ЮВО в Армении проведено свыше 3,5 тыс. занятий по боевой подготовке в 2021 году
В 2021 году в ЮВО проведено более 4,7 тыс. мероприятий боевой подготовки
В 2021 году в ЮВО проведено более 4,7 тыс. мероприятий боевой подготовки

Метки:
Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false