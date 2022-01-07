07.01.2022 (05:00)

Интенсивность боевой подготовки артиллеристов 49-й армии ЮВО возросла на 10% в 2021 году

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Ставрополье, Кубани и Карачаево-Черкесии, подвели итоги боевой подготовки артиллеристов в 2021 учебном году. По сравнению с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки возросла на 10 %.

Всего в прошедшем году с ракетными и артиллерийскими частями и подразделениями армии проведено около 250 тактических учений различного масштаба, свыше 100 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Половина боевых стрельб прошла в темное время суток.

Артиллеристы отрабатывали порядок выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, разведки целей и огневого поражения объектов условного противника. Особое внимание уделялось практическому взаимодействию артиллерийских подразделений с мотострелковыми и подразделениями разведки.

В ходе боевой подготовки были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган» и «Торнадо-Г».

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