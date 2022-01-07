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07.01.2022 (04:00)

В 37 воинских храмах ЦВО прошла рождественская литургия

В 37 воинских храмах для военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) были проведены праздничные литургии, в честь празднования Рождества Христова

Праздничная рождественская литургия с участием верующих военнослужащих и членов их семей была проведена в 37 воинских храмах, расположенных в 20 регионах России, а также в российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Военная база
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