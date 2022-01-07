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07.01.2022 (03:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане встретили Рождество

Около 3 тыс. православных военнослужащих 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, встретили Рождество Христово.

Всенощное бдение с соблюдением православных традиций состоялось в ночь с 6 на 7 января в войсковом храме на территории части. Праздничное богослужение провел помощник командира российского соединения по работе с верующими иерей Роман Чебоненко. В Рождественском сочельнике, кроме военнослужащих, приняли участие их семьи, гражданский персонал, а также местное население. Поздравления в адрес российских военнослужащих направили Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а также епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел. В посланиях выражалось благословение на укрепление боевого и духовного равновесия, приверженность традициям русского воинства и благочестия.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Культура
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