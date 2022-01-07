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07.01.2022 (02:30)

Экипажи дальневосточного соединения дальней авиации отработали более 200 дозаправок топливом в воздухе за год

Дозаправка топливом в воздухе является одним из основных и наиболее сложных этапов полёта по плану стратегического сдерживания. Она требует качественной организации совместной подготовки, отработки четкого взаимодействия между экипажами самолётов танкеров и заправляемых, уверенной техники пилотирования командира заправляемого самолёта.

К полётам на дозаправку допускаются лётчики, имеющие устойчивую технику пилотирования, тренированные в полётах строем и прошедшие тренировку по выключению и запуску двигателя в полёте.

За прошедший год  экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95мс дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, выполнено более 200 заправок в воздухе, общим количеством передаваемого топлива более 2 тысяч тонн.

Элементы дозаправки в воздухе выполняются в дневное и ночное время суток, в частности в условиях ограниченной видимости  на высотах от 5 до 7 тыс. метров, на скоростях свыше 450 км/час.

За время выполнения учебно-тренировочных полётов в 2021 году из числа молодого лётного состава подготовлены более 5 лётных экипажей на дозаправку топливом в воздухе днем, и более 5 – ночью.

Так же подготовлен и инструкторский состав, из числа военнослужащих более старшего поколения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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