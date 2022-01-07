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07.01.2022 (04:30)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в Рождественском богослужении в Главном Храме ВДВ

Командование Воздушно-десантных войск и военнослужащие воинских частей ВДВ, дислоцированных в Московской области и г. Москве, а также члены семей десантников, и ветераны ВДВ посетили ночное Рождественское богослужение в Главном Храме Воздушно-десантных войск – Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках.

Генералы, офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, изъявившие желание посетить праздничную службу, прибыли на святое для всех верующих десантников место.

Под руководством помощников командиров воинских частей рождественские богослужения провели и в войсковых храмах или молельных комнатах на территории соединений и воинских частей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Также военнослужащие с семьями, из воинских частей, дислоцируемых в Московской области, встретили рождество в Главном Храме Вооруженных Сил в Подмосковной Кубинке на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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