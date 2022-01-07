07.01.2022 (03:00)

Более 2 тысяч военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО посетили храмы в Рождественские праздники

Более 2 тысяч военнослужащих Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

Традиционно всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей. Также было организовано посещение церкви православным военнослужащим, которые по личной инициативе изъявили желание участвовать Рождественском богослужение вместе с верующими гражданами.

Военнослужащие, задействованные в боевом дежурстве, суточных нарядах и караулах, смогут посетить храмы после окончания смены. Праздничные служения прошли в войсковых храмах, молельных комнатах и часовнях на территории соединений и воинских частей.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями по предотвращению распространения новых короновирусных инфекций с соблюдением масочного режима и социальных дистанций.

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