07.01.2022 (02:00)

Летчики истребительной и штурмовой авиации ВВО в Забайкальском крае совершили более 1 тысячи учебно-тренировочных вылетов в 2021 году

Летчики истребительной и штурмовой авиации подразделений армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершили более 1 тысячи учебно-тренировочных вылетов в 2021 году, завершив программу летной подготовки за учебный год.

В течение учебного периода военнослужащие провели в небе свыше нескольких сотен часов на современных модернизированных самолетах штурмовой авиации Су-25 «Грач» и на многоцелевых истребителях Су-30СМ, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

В ходе боевой подготовки экипажи отрабатывали задачи по совершенствованию навыков воздушного маневрирования, совершали полёты на максимальную дальность, на разных высотах и при различных погодных условиях, как днём, так и ночью еженедельно.

В учебных воздушных боях военнослужащие ВВО оттачивали технику сложного и высшего пилотажа, выполняя горизонтальную управляемую и штопорную «бочку», вращение, петлю Нестерова и другие элементы. Основной упор в выполнении пилотажных элементов делался на умении применять их в условиях реального воздушного боя.

Кроме того, экипажи штурмовой авиации выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных действий с подразделениями армейской авиации и в рамках летно-тактических учений.

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