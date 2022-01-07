07.01.2022 (01:30)

Более 550 тактических задач выполнили военнослужащие ВВО в Республике Бурятия

Более 550 тактических задач выполнили военнослужащие в течение 2021 учебного года в соединениях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.

В указанный период на полигоне «Бурдуны», «Дивизионный», «Сосновый Бор» с мотострелковыми и специальными подразделениями проведено более 3 тысячи занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» танков Т-72Б3, БТР-80.

При выполнении поставленных задач широко применялись новейшие средства связи и управления (новые командно-штабные машины, мобильные станции спутниковой связи), специальные средства разведки, современное стрелковое оружие, вооружение и военная техника.

Проведены практические занятия по вождению боевых машин. Около половины всех занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями и средствами ПВО при ведении общевойскового боя и выполнению специальных задач.

Основные усилия командования были направлены на совершенствование боевой выучки личного состава, привитие навыков владения современным вооружением и военной техникой.

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