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07.01.2022 (01:00)

Более 200 военнослужащих осваивают военные специальности в общевойсковом объединении ВВО в Приморье

На базе общественно-государственной организации ДОСААФ в г. Уссурийск проходят доподготовку свыше 200 военнослужащих по специальностям водителей автомобилей «С», «Д», «СЕ» для подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае.

В ходе теоретических и практических занятий, военнослужащие, изъявившие желание выучится на определенные водительские категории, освоят технические характеристики, устройство военной техники и требований безопасности при вождении. Данная программа предполагает 72 часовой курс подготовки водителей транспортных средств.

В системе ДОСААФ осуществляется подготовка по 6 военно-учетным специальностям в г. Уссурийске (водитель, водитель-парашютист, механик водитель МТЛБ, механик-водитель БТР, водитель автобуса, водитель категории «СЕ»). Всего, за 2021 год было подготовлено свыше 600 водителей различных категорий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ДОСААФ
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