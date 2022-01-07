07.01.2022 (00:30)

Разработка специалистов Тихоокеанского ВВМУ отмечена Комиссией Минобороны России по инновационным проектами технологиям

Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) приняло участие в итоговом заседании Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям за 2021 год. Мероприятие состоялось под руководством начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Александра Осадчука.

В рамках итогового заседания была развернута тематическая экспозиция, на которой предприятия и научно-исследовательские организации представили 12 инновационных разработок, выполненных в интересах Вооруженных сил Российской Федерации в инициативном порядке.

Среди представленных разработок специалисты отметили учебно-тренажёрный комплекс на базе безэкипажного катера-лаборатории «Макаровец», инициативно разработанный ТОВВМУ им. С.О. Макарова для повышения качества образовательного процесса курсантов.

Инновация представляет собой образец морского многоцелевого модульного роботизированного комплекса, в который внедрены ключевые технологии автономной морской роботизированной системы со сменными полезными нагрузками.

Справочно:

В единственном высшем военно-морском учебном заведении на Дальнем Востоке курсанты проходят обучение по 7 специальностям высшего образования: кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации, применению и эксплуатации морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим.

За время существования ТОВВМУ было произведено 78 выпусков, подготовлено более 20 тыс. офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. 17 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и Героя России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице