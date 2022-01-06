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06.01.2022 (19:30)

Военнослужащие Урала, Сибири и Поволжья организовали необычный праздник для более 1000 детей в Новый год

В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина военнослужащие объединений и воинских частей ЦВО в новогодние праздники поздравили более 1000 воспитанников детских домов-интернатов и реабилитационных центров в регионах дислокации войск.

В ходе новогодних праздников военнослужащие ЦВО организовали около 50 мероприятий для поздравления воспитанников детских домов, интернатов и реабилитационных центров в 15 регионах Поволжья, Урала и Сибири. Летчики, мотострелки, военнослужащие подразделений специального назначения и зенитных ракетных войск исполнили новогодние желания детей: провели экскурсии по воинским частям, посадили детей за штурвалы самолетов и вертолетов, прокатили на танках, бронетранспортерах, бронеавтомобилях «Тигр», а также показали работу боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук».

Всего в рамках новогодних мероприятий в период с 17 декабря 2021 года по 6 января 2022 года были задействованы военнослужащие 40 мотострелковых, авиационных, зенитных ракетных соединений и воинских частей, а также подразделений специального назначения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники
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