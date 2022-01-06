06.01.2022 (18:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев в храм

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали экскурсию для юнармейцев в храм святого апостола Андрея Первозванного.

Храм расположен на территории военного городка ОГРВ ПРРМ. Экскурсию по храму святого апостола Андрея Первозванного провёл настоятель храма протоирей Валерий. Он рассказал юнармейцам об истории храма, который строился одновременно с Тираспольской крепостью, по инициативе Генералиссимуса Суворова, а также ответил на возникающие вопросы, касающиеся духовной жизни.

В дни новогодних и рождественских каникул юнармейцы посетили детский дом и ветеранов Великой Отечественной войны.

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