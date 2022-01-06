06.01.2022 (16:45)

Военные топографы общевойсковой армии ЗВО создали более 700 интерактивных макетов для обеспечения войск в 2021 году

Специалисты топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа создали более 700 интерактивных макетов для обеспечения тактических учений войск в 2021 году.

В течение года военнослужащие воссоздавали активную учебно-боевую обстановку на различных учениях в Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской, Московской и Нижегородской областях, в том числе на масштабных совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021». Для создания интерактивных макетов использовались топографические системы ПЦТС и современные подвижные навигационно-геодезические комплексы ПНГК-1, выполняющие навигационно-геодезическое обеспечение войск в режиме реального времени даже во время движения войск.

Около 10% 3D-макетов было воссоздано в режиме реального времени и в условиях общевойскового боя, когда для создания интерактивной карты военные топографы совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» вносят не только все рельефные и ландшафтные особенности полигона, но и места дислокации сил «противника».

Всего специалисты топографической службы общевойсковой армии ЗВО обеспечили проведение более 80 различных тактических учений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице