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06.01.2022 (16:00)

Военнослужащие зенитно-ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО обучили юнармейцев пулевой стрельбе

На территории Смоленской области военнослужащие зенитно-ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа провели занятия по правильному обращению с оружием и пулевой стрельбе для отряда Юнармейцев имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова.

Юным патриотам рассказали правила обращения с оружием, требования по уходу за ним и научили частичной разборке автомата АК-74М. Младшему поколению рассказали о прицельных устройствах и способах прицеливания. По итогам занятия отряд Юнармейцев выполнил практическую стрельбу по мишеням из воздушных винтовок.

Для военнослужащих зенитно-ракетной бригады работа с юнармейцами уже стала традиционной. В наступившем году запланировано более 30 подобных встреч с целью передачи опыта военнослужащих юному поколению патриотов.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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