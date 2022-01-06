06.01.2022 (15:00)

В Санкт-Петербурге на аэродроме Ленинградского объединения ВВС и ПВО проведена дезинфекция авиатехники

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО прошла специальная обработка авиационной техники.

Полную обработку прошла вся воздушная и наземная техника, находящаяся на территории аэродрома.

В первую очередь военнослужащими была произведена дезинфекция кабин экипажей, салонов и отсеков, предназначенных для транспортировки личного состава.

Всего специальную обработку прошло свыше 30 единиц авиационной техники.

Для обработки были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, обеспечивающие сплошное покрытие объекты специальными растворами.

Также дезинфекция была проведена на контрольно-диспетчерском пункте и других объектах инфраструктуры аэродрома.

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