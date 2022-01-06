Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2022 (15:00)

В Санкт-Петербурге на аэродроме Ленинградского объединения ВВС и ПВО проведена дезинфекция авиатехники

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО прошла специальная обработка авиационной техники.

Полную обработку прошла вся воздушная и наземная техника, находящаяся на территории аэродрома.

В первую очередь военнослужащими была произведена дезинфекция кабин экипажей, салонов и отсеков, предназначенных для транспортировки личного состава.

Всего специальную обработку прошло свыше 30 единиц авиационной техники.

Для обработки были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, обеспечивающие сплошное покрытие объекты специальными растворами.

Также дезинфекция была проведена на контрольно-диспетчерском пункте и других объектах инфраструктуры аэродрома.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчицы Краснодарского училища ВКС в 2022 году освоят сложный пилотаж на самолетах Л-39
Военные медики ЗВО в 2021 году помогли в борьбе с COVID 30 тыс. граждан в регионах дислокации
Более 135 тыс. человек прошли ревакцинацию в ЦВО
Более 95 процентов военнослужащих Балтийского флота прошли ревакцинацию от COVID-19

Метки:
Авиация , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false