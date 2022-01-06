06.01.2022 (14:30)

В зимнем периоде обучения в ЮВО командирам тактического звена доверят управление авиацией

В зимнем периоде обучения войск Южного военного округа (ЮВО) командиры тактического звена в процессе управления приданными подразделениями на учениях различного уровня усовершенствуют навыки нанесения огневого поражения в системе разведывательно-огневых комплексов, и взаимодействия с силами армейской авиации.

По мнению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова обучение командиров тактического звена самостоятельности в решении общего замысла боя, способности принимать опережающие нестандартные, неожиданные для противника решения должны стать основой их подготовки в зимнем периоде обучения.

«Командирам подразделений надлежит оттачивать на практике учений эффективные приёмы и способы ведения боевых действий, в том числе, вертикальные охваты, когда с целью захвата и удержания выгодных рубежей и районов применяются группы тактического воздушного десанта», – потребовал генерал армии А. Дворников.

В целях повышения защищенности на поле боя и в ходе совершения марша в практику боевой подготовки в 2022 году включено изучение высокотехнологичных методов противодействия ударной беспилотной авиации противника.

«Каждая боевая единица – батальонного либо дивизионного уровня – должна быть способна выполнить задачи во взаимодействии с мобильными тактическими группами, предназначенными для защиты от ударов беспилотной авиации, включающими в свой состав комплексы войсковой ПВО и средства РЭБ», – подчеркнул командующий войсками ЮВО.

Боевая подготовка войск округа в новом 2022-м году нацелена на достижение автономности подразделений в современном бою, а также способности воинских частей, соединений и объединений молниеносно выполнить передислокацию на другое операционное направление для последующего решения задач по своему предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице