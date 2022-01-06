06.01.2022 (14:00)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом прошла Рождественская встреча с юнармейцами

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) под Волгоградом прошли рождественские встречи с юнармейцами. В них приняли участие около 100 юнармейцев Волгоградской области.

Юных защитников Отечества поздравили с наступающим Рождеством Христовым, рассказали об истории прославленного гвардейского соединения, познакомили с бытом и повседневной деятельностью солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.

Юнармейцы побывали в местах проживания, отдыха и занятий военнослужащих, вместе с солдатами выполнили несколько упражнений, входящих в программу физической подготовки. Ребятам продемонстрировали различные виды формы одежды, рассказали о требованиях к внешнему виду военнослужащих, показали, как правильно заправлять кровать.

На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, ознакомили с техническими характеристиками, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции.

Во время встречи с юнармейцами офицеры соединения рассказали об особенностях военной профессии, разъяснили порядок поступления в вузы Минобороны России. Завершились встречи совместным чаепитием.

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