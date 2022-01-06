06.01.2022 (13:30)

В отборочных состязаниях конкурса «Глубина» 2022 года примут участие порядка 200 военнослужащих Каспийской флотилии

В Дагестане в пункте постоянной дислокации Каспийской флотилии (КФл) определят лучших водолазов и подводных пловцов среди военнослужащих противоподводно-диверсионного и спасательных отрядов в ходе отборочных этапов конкурса «Глубина» Армейских международных игр 2022 года.

Соревнования по водолазному многоборью пройдут на базе современного учебно-тренировочного комплекса «Каспий», а также в пунктах базирования кораблей и судов флотилии.

Всего в отборочных состязаниях конкурса «Глубина» в 2022 году примут участие около 200 военнослужащих, будет задействовано более 15 единиц катеров и специальной военной техники КФл.

Лучших водолазов и подводных пловцов флотилии определят в ходе соревнований по плаванию в ластах на дистанции в 200 м, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой с применением специальных навигационных приборов и систем, а также поиску и подъёму затонувших изделий, выполнению подводной сварки и резки с применением сварочного оборудования.

По итогам отборочных соревнований лучшие подводные пловцы и водолазы войдут в состав команды КФл для участия во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью.

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