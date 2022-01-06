06.01.2022 (13:00)

Военнослужащие КФл в 2022 году повысят интенсивность боевой подготовки на 20%

На Каспийской флотилии в 2022 году спланировано повышение интенсивности боевой подготовки за счет увеличения количества часов занятий по огневой подготовке на полигонах в среднем на 20%.

По итогам 2021 учебного года в соединении было проведено свыше 1,5 тыс. занятий и тактических учений с выполнением боевых стрельб из различного штатного вооружения и военной техники. Также личный состав флотилии принял участие в совместном и двустороннем командно-штабном учении.

В ходе лагерных сборов и полевых выходов в 2022 году запланировано провести на полигонах Аданак, Скорпион и Избербаш около 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений. В полевых занятиях примут участие более 3,5 тыс. военнослужащих КФл, задействуют около 1 тыс. военной техники, в том числе современные комплексы разведки, связи, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.

Для военнослужащих спланированы мероприятия интенсивной одиночной подготовки, слаживания взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов), проведение двусторонних ротных и батальонных тактических учений с выполнением боевых стрельб.

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