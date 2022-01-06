06.01.2022 (12:30)

На военной базе ЮВО в Армении в 2022 году увеличат количество культурно-досуговых мероприятий

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении в 2022 году решено увеличить количество мероприятий для военнослужащих, сотрудников гражданского персонала и членов их семей.

«Ввиду особых условий службы в текущем году для членов семей военнослужащих, а также гражданского персонала спланирован широкий спектр мероприятий, как культурно-досугового, так и спортивного характера», – отметил заместитель командира базы по военно-политической работе полковник

Сергей Губарев.

В число мероприятий включены экскурсии в музей соединения, концертные программы и выступления ансамблей. Также регулярным станет проведение военно-патриотических собраний, Дня открытых дверей военной базы.

В зрительном зале нового Культурно-досугового центра (КДЦ) будет организован еженедельный показ новых художественных кинофильмов на русском языке для семей военнослужащих.

Также в помещениях КДЦ продолжат работу кружки для детей военнослужащих и гражданского персонала соединения.

В новом спортивном комплексе все желающие продолжат занятия в целях укрепления здоровья и поддержки уровня физической подготовки. Инструкторы спортивных секций организуют соревнования для спортсменов военной базы и семей военнослужащих ЮВО.

Руководством соединения также предусмотрен ряд культурных и военно-патриотических мероприятий с участием юнармейцев местного гарнизона.

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