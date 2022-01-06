06.01.2022 (12:00)

РВСН увеличат число беспилотников для охраны межконтинентальных баллистических ракет

Беспилотники в перспективе продолжат поступать на вооружение РВСН. В Ракетных войсках стратегического назначения планируется дальнейшее оснащение ракетных полков беспилотными летательными аппаратами самолётного и коптерного типа.

В настоящее время 70 комплексов из состава боевых противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» выполняют задачи воздушной разведки в интересах охраны позиционных районов с помощью БпЛА.

Впервые стратегические ракетчики применили беспилотные летательные аппараты ещё восемь лет назад. С тех пор любые значимые мероприятия боевой подготовки предусматривают использование БпЛА. Командно-штабные учения в перевооружённых и перевооружаемых ракетных соединениях предполагают задействование широкой линейки многофункциональных беспилотных летательных аппаратов разного класса, в том числе в различных климатических зонах и условиях низких температур.



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