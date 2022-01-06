06.01.2022 (11:30)

Летчицы Краснодарского училища ВКС в 2022 году освоят сложный пилотаж на самолетах Л-39

Девушки-курсанты 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К.Серова, обучающиеся управлению истребителей, штурмовиков и самолетов дальней авиации, в ходе лётной практики в 2022 году освоят сложные виды лётной подготовки на самолетах Л-39, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слётанность в составе пары.

В завершении практики будущие лётчицы отработают летные задания нанесением ракетных и бомбовых ударов по воздушным и наземным целям. Имитационные пуски ракет «воздух-воздух» будут обозначены фотострельбой и фиксироваться средствами объективного контроля. Для уничтожения наземных мишеней на полигоне будут применяться учебные авиационные бомбы П-50т.

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