06.01.2022 (11:00)

В 2022 году впервые поступят в войска комплекты ЗРК малой дальности «Гибка-С»

Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в следующем году.

Боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

В соединения военных округов также будет продолжена поставка современного переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК «Верба», имеющего высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С» малой дальности предназначен для обеспечения ПВО и способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами «Игла», «Игла-С» или «Верба» и установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

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